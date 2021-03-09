В пятницу, 12 марта, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором планируют заслушать отчеты генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел по резонансным делам.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в ходе пресс-конференции на полях форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" во вторник, 9 марта.

"В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе (1 марта - Ред.) мы с президентом согласовали список вопросов, которые будут обсуждаться", - заявил Данилов.

Напомним, заседания СНБО проходили две пятницы подряд и каждый раз заканчивались рядом новых санкций. На заседании 26 февраля СНБО решил ввести санкции в отношении 10 украинских военных из высшего офицерского состава, которые во время событий 2014 года перешли на сторону России или переехали туда жить после событий Майдана. В санкционный список попал в частности экс-глава МВД Виталий Захарченко и экс-руководитель СБУ Александр Якименко.

Неделей ранее, 19 февраля, итогом заседания СНБО стало введение санкций против 9 юридических и 8 физических лиц. В список попал и народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко.

В прошлую пятницу, 5 марта, заседание СНБО не проводилось, однако без санкций в отношении украинцев все же не обошлось. Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных олигархов Украины - Игоря Коломойского.