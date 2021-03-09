Очень лаконичный ответ на вопрос о возможности введения Украиной санкций против бизнесмена Игоря Коломойского дала спикер Банковой Юлия Мендель.

"Посмотрим", - прячась за улыбкой ответила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского.

Причем она повторила это слово еще трижды, отбиваясь от уточняющих вопросов журналистки Алеси Бацман.

"Ну ты не исключаешь этого?", "Выдать США Коломойского Украина может?" - пыталась конкретизировать журналистка.

В ответ Юлия Мендель улыбалась все шире, смахивала что-то руками с юбки и снова повторяла цветное слово "посмотрим".

В конце концов пресс-секретарь заявила, что она не гадалка и хлебнула воды из бутылки.

"Ну да, ты просто информированный человек", - пыталась подвести собеседницу к ответу Бацман.

"Будет как будет" - ответила Мендель возвращая бутылку воды на место.

Напомним, 5 марта Госдепартамент США ввел санкции против одного из самых известных олигархов Украины - Игоря Коломойского. "Страна" подробно разбиралась в сути этого шага.

Также мы писали, как Юлия Мендель поскандалила из-за Коломойского с экономистом Аслундом, а тот потребовал извинений.