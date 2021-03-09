Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, что вторым языком в Украине обязательно должен стать английский, потому что именно знание этого языка является гарантией независимости страны.

Об этом Данилов заявил в ходе форума "Украина 30".пресс-конференции на форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" во вторник, 9 марта.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того он назвал русский язык остатками прошлого из СССР, потому что в то время происходила тотальная русификация всех входящих в Советский Союз стран. А в нынешнее время Россия транслирует свои взгляды на всю территорию бывшего СССР именно на русском языке.

"Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - резюмировал Данилов.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел решение СНБО о персональных санкциях против депутата Тараса Козака и закрытии трех телеканалов (112, NewsOne, ZIK).

Также сообщалось, что СНБО ввел санкции против экс-главы МВД Захарченко, экс-шефа СБУ Якименко и еще восьмерых топ-силовиков.