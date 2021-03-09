Самый желанный презент для девушек весной - это, конечно, цветы, стоимость которых в столице на женский день достигала 20 тысяч гривен. Многим прекрасным дамам 8 марта подарили яркий букет тюльпанов, олицетворяющих тепло, счастье и любовь. И ради продления жизни этой солнечной экспозиции, за тюльпанами нужен специальный уход.

Ниже раскроем главные секреты свежести вашего букета - как сделать так, чтобы тюльпаны радовали вас дольше.

1. Холодная и чистая вода. Первоцветы могут стоять в вазе 3-5 дней. Но букет может радовать больше недели, если не забывать про чистую вазу и холодную воду. 3 градуса считаются идеальной температурой для тюльпанов. Если ваша вода недостаточно холодная - можно охладить ее, используя несколько кубиков льда. Важно помнить, что тюльпаны расцветают весной одними из самых первых, их луковицы сохраняются в земле всю зиму, а поэтому тюльпан весьма любит прохладу.

2. Какой должна быть упаковка букета. Цветы долго не простоят в полиэтилене, который не пропускает кислород. Поэтому данный материал без жалости утилизируем.

3. Сколько воды нужно тюльпанам. Достаточно налить в вазу воды на уровне 5-7 см в зависимости от длины побегов. Такого объема на сутки цветам будет достаточно.

4. Подрезка и замена воды. Чтобы в воде не накапливались микробы, ее следует менять ежедневно. Помимо этого следует тщательно (но без хлора и других щелочных средств) вымыть стенки и дно вазы. Стебли также освежаем. Только в отличие от тех же роз, которым необходим косой срез, обрезаем побеги на 1-2 см по прямому срезу.

Можно также выполнить по несколько вертикальных надрезов на уровне одного сантиметра от среза, чтобы увеличить площадь поступления питательных веществ.

Обрезаем стебли и меняем воду каждый день. На дно вазы кладем активированный уголь со льдом

5. Кризал - идеальная подкормка для срезанных тюльпанов. Чтобы обеззаразить воду можно использовать аспирин или активированный уголь. Будет достаточно одной таблетки.

6. Листья. Важно удалить все листья, которые могут оказаться в воде и будут только способствовать размножению бактерий.

7. Чтобы соцветия оставались крепкими, можно проколоть стебель на расстоянии около 2 см от цветка иголкой. Так цветок получит больше кислорода и поднимет опущенную головку.

8. Место для тюльпанов. Цветы не следует ставить рядом с тепловыми приборами. Убирайте их с солнца и батареи. Если ваш балкон застеклен и температура ночью не опустится ниже нуля, можно вынести туда вашу вазу с цветами. Такая ночевка будет полезна тюльпанам.

9. Композиции. Тюльпан - эгоистичный первоцвет, который нельзя ставить в одну вазу с нарциссами, ландышами, орхидеями или розами. Такого соседства этот капризный цветок не терпит.

Как видим, тюльпанам можно продлить жизнь, если уделять композиции несколько минут в день. А взамен букет подарит радость и весеннее настроение как минимум до следующего воскресенья.

10. Кстати, если вы только планируете подарить кому-то тюльпаны и заранее приобрели их перед важным событием, укутайте их в бумагу и положите в холодильник. Это метод хранения "на сухую" очень популярный, если в холодильнике температура не опустится ниже 3 градусов. В этом случае ваш букет может замерзнуть. Не пугайтесь, когда цветы в холодильнике станут мягкими, это их естественное состояние. После такого хранения букет быстро вернет упругость, если поместить его по бутоны в холодную воду. Достаточно будет получаса, чтобы цветы пропитались водой и стали свежими.