Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на Донбассе украинская сторона перемещает по железной дороге вооружение. Речь идет о ракетных комплексах, гаубицах и танках, которые выявлены за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. Наблюдения сделаны с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом говорится в ежедневном отчете миссии за 8 марта.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 7 зенитных ракетных комплексов, 4 самоходные гаубицы и 11 танков в подконтрольных правительству районах Донецкой области; большинство единиц вооружения находилось на железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

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