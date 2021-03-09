Министра культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что украинцы активно смотрят российские телеканалы.

Об этом он сказал во вторник, 9 марта, во время форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

"Мы знаем, что даже если закрыты информационные каналы Медведчука, украинцы активно смотрят, не только через соцсети, российское телевидение. Доступ к нему достаточно значительный", - сказал Ткаченко.

При этом отключение украинских оппозиционных каналов от вещания могло привести к увеличению среди украинцев числа зрителя российского телевидения, пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"К слову сказать, закрытие оппозиционных каналов если как и повлияло на смотрение российского ТВ, то только в сторону увеличения. Точно так же влияет и политика украинизации телепространства", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский отключил от вещания три оппозиционных канала - 112, NewsOne и ZIK.

После этого в эфир вышел новый канал на базе закрытых ZIK, NewsOne и "112" - "Перший незалежний", он был отключен через час.