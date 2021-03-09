Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи "Нормандской четверки". Также украинский лидер добавил, что если она не состоится, то он планирует встретиться с каждым из лидеров стран отдельно.

Об этом Зеленский рассказал в ходе пресс-конференции на форуме "Украина 30. Кульутра. Медиа. Туризм" во вторник, 9 марта.

"В любом случае, готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал нашим западным партнерам: будет встреча в нормандском формате - я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного - значит, я встречусь с каждым отдельно", - сказал он.

Зеленский добавил, что решение "этого важного вопроса" откладываться не будет.

Напомним, что в "Нормандскую четверку" входят президенты четырех стран - Украины, Франции, Германии и России.

Заявление президента прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны.

"Зеленский хочет лично встретимся с Путиным.

Это следует из его заявления по "Нормандской четверке".

Он сказал, что если не получится организовать новый саммит, то он найдёт возможность встретиться с каждым участником четверки лично.

Впрочем, пока это только фигура речи. Ничего не указывает на то, что есть почва для встречи Зеленского и Путина", - пишет "Политика страны".

"Нормандская четвёрка", "нормандский формат" - группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже прошел первый с 2016-го саммит "Нормандской четверки", на котором Владимир Зеленский впервые встретился с Владимиром Путиным. Они обсуждали вопрос урегулирования на Донбассе.

По итогам переговоров стороны договорились о том, что Минские соглашения продолжают быть основой работы "Нормандского формата" и должны быть выполнены полностью. Также речь шла об особом статусе, полном прекращении огня и разминировании. "Страна" разбиралась, почему провалились главные решения саммита в Париже.