В Офисе президента работают над блокировкой ресурсов заблокированных телеканалов в YouTube. Сегодня это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередного марафона "Украина 30".

В частности, Зеленский заявил, что власть работает над тем, чтобы оппозиционные телеканалы, которые уже отключены от вещания в Украине, получили пожизненную блокировку на YouTube.



"Мы сделали, и продолжаем работаем над тем, чтобы по этим каналам можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в Youtube чтобы они получили пожизненный бан", - заявил президент.

"Другими словами, власти дают понять, что попытаются не допустить возобновления вещания запрещённых оппозиционных телеканалов, а также будут добиваться их блокирования на ютюб.

На прошлой неделе прямая трансляция в ютюб «Першого незалежного» была на некоторое время заблокирована, но затем восстановлена.

К слову, блокирование каналов на ютюб не такая уж простая штука. Тут украинские санкции не будут аргументом. Нужно будет американские власти подключать. И то не факт, что будет быстрый результат", - отмечает телеграм-канал Политика Страны.

На форуме также прозвучала критика в адрес "Суспильного". (Национальную общественную телерадиокомпанию ранее неоднократно упрекали в высоких расходах при крайне низких показателях прибыли.

Напомним, 2 марта прошел ровно месяц, как закрыты несогласные с властью телеканалы

На прошлой неделе депутат Нестор Шуфрич объявил о скором создании нового оппозиционного телеканала.