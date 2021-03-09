Выявленный в Украине британский штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом (1-3 дня) и втрое большей заразностью. Также для него характерны уменьшение доли бессимптомных или легких форм заболевания и высокая смертность. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему. От 52% до 76% пациентов фиксируют постковидний синдром, который длится от 3 до 6 месяцев ", - рассказал Степанов.

На видео Степанов о британском штамме - с 5:20

Ранее "Страна" писала о том, что медики заявили о критической ситуации с коронавирусом на Закарпатье.

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