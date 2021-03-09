Православная церковь 9 марта отмечает первое (IV в.) и второе (452 г.) обретение головы Иоанна Крестителя. Это важная святыня, единого мнения о местонахождения которой нет. Однако в УПЦ полагают, что наиболее вероятным из них является собор Амьенской Богоматери во Франции.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Иоанн Креститель - святой, которому отведено самое большое количество церковных праздников после Богоматери. Церковь отмечает три обретения головы Иоанна Предтечи. История этой святыни непростая и до сих пор до конца не выясненная. Италия, Франция, Сирия, Греция, Армения заявляют, что она хранится именно у них.

"Если мы говорим о наиболее вероятном месте нахождения святыни, то это, конечно, собор Амьенской Богоматери во Франции. По той простой причине, что из всех вышеперечисленных мест только здесь проводилось большое и качественное исследование святыни, а также известно, что именно эта часть главы (а в Амьенском соборе хранится только лицевая часть главы) имеет четкий исторический путь", - сказано в сообщении.

В УПЦ заявили, что есть несколько источников, свидетельствующих о том, что в 842 году глава Крестителя была перенесена из Коман в Константинополь. Также сохранилось свидетельство паломника Антония о том, что в 1200 году глава Крестителя уже была разделена - он видел только лицевую часть.

После этого Константинополь был взят, в одном из разрушенных дворцов католический священнослужитель Валлон де Сартон нашел лицевую часть святыни на серебряном блюде, покрытую выпуклым хрустальным стеклом. В 1204 году он перевез главу Крестителя в Пикардию.

"С тех пор святыня постоянно находится в главном городе Пикардии Амьене - и великолепный собор Амьенской Богоматери строят здесь как некий драгоценный ковчег для хранения главы, которая сразу становится известной и почитаемой святыней Франции", - рассказали в УПЦ.

В 1958 году было проведено большое патологоанатомическое исследование реликвии, которое проводили известные профессора анатомии, фармацевтики, хирургии, стоматологии.

"Мы не можем с точностью заявить о подлинности той или иной части главы святого Иоанна Крестителя, однако пока при лицевой части святыни, находящейся в Амьене, не было найдено ни единого факта, который бы противоречил тому, что она могла принадлежать Иоанну Крестителю", - сообщили в УПЦ.

Напомним, "Страна" писала о том, как Порошенко и "слуги народа" готовят почву к запрету УПЦ решением суда.

Также сообщалось, что Корниенко объяснил, поддержат ли "слуги" законопроект Порошенко, позволяющий запрет УПЦ через суд.