Во вторник, 9 марта, исполняется 87 лет со дня рождения советского космонавта Юрия Гагарина, который в 1961 года впервые облетел Землю на корабле "Восток" и успешно вернулся обратно.

Ю́рий Гагарин родился 9 марта 1934 в в селе Клушино Смоленской области. Он был лётчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза, кавалером высших знаков отличия ряда государств.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур, расположенного в Кызыл-Ординской области Казахстана. После 108 минутного полёта космонавт успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от Энгельса. После этого 12 апреля был объявлен праздником - Днём космонавтики.

По случаю годовщины публикуем фотографии Юрия Гагарина.

Юрий Гагарин. Фото: facebook.com/MIDRussia

Ранее мы рассказывали, как готовили Гагарина к полету в космос. Его обследовали долго и множеством способов. В частности, проводились вестибулярные пробы на вращающемся кресле и специальных качелях. Также Гагарину пришлось пройти сложнейшую антиортостатическую пробу. Его плотно пристегнули к столу ремнями, и в течение 10 минут он спокойно лежал в горизонтальном положении.

Также мы сообщали, какие личные вещи космонавта Юрия Гагарина были выставлены на аукцион и публиковали соответствующие фото.