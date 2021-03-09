В России умерла известная писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова. Ей был 61 год, она несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. О смерти писательницы сообщила ее менеджер Валерия Сергеева, передает ТАСС.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", - сообщила Сергеева.

Отметим, что Владимир - родной город Поляковой, в котором она родилась и прожила всю жизнь.

По словам менеджера писательницы, прощание состоится во Владимире в среду, 10 марта, в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Известно, что Татьяна Полякова написала более 90 книг. По ее работам сняты несколько художественных фильмов. В частности, "Тонкая штучка", "Черта с два", а также сериалы "Строптивая мишень", "Тень стрекозы".

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