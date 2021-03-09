Сегодня, 9 марта, МОЗ Максим Степанов сообщил: британский штамм коронавируса уже в Украине. Глава МОЗ акцентировал внимание на том, что новый штамм более заразный и опасен повышенной смертностью.

А накануне - 8 марта - вышло первое большое исследование по этой мутации.

Оно подтвердило тревожную информацию. Главное: риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном ковиде, вирус легче подхватить молодежи, а риск летального исхода у мужчин выше, чем у женщин.

Подробнее об этом - в материале "Страны".

Британский штамм коронавируса в Украине

На сегодняшнем брифинга министр охраны здоровья Максим Степанов заявил: британский штамм коронавируса есть в Украине и он в разы опаснее традиционного ковида.

Это как бы уже не новость, и появление новой мутации уже в Минздраве подтверждали. Однако впервые власти так мрачно описали последствия заражения.

Оба случая зафиксированы в Ивано-Франковской области, где сейчас ситуацию с пандемией можно назвать критической. В возникновении нового штамма в Украине Степанов обвинил украинских гастарбайтеров - поскольку "в западных областях развита трудовая миграция".

По словам чиновника, британский штамм коронавируса втрое более заразен и имеет короткий инкубационный период (1-3 дня). Это означает, что если "обычный" коронавирус мог дать о себе знать в течение 14 дней, новый же проявляется почти сразу.

Он характеризуется уменьшением доли бессимптомных или легких форм заболевания. То есть все, кто им заражается, имеют или среднюю тяжесть болезни, или тяжелую.

Британский штамм и более коварный. "У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло", - отметил глава МОЗ.

Более опасные и последствия. "Кроме органов дыхания, вирус начал поражать почки, печень, центральную нервную систему. От 52% до 76% пациентов фиксируют постковидный синдром, который длится от 3 до 6 месяцев ", - добавил Степанов.

Таким образом, инфицированные британским штаммом реабилитируют дольше и не факт, что восстановиться после удастся полностью.

Высокая смертность, мужчины под угрозой

Британский штамм коронавируса - одна из самых обсуждаемых тем и в научном сообществе. 8 марта в журналисте MedRxiv вышла статья ученых из Великобритании, которые работают от имени Национальной службы здравоохранения.

Они провели дополнительные исследования и сделали неутешительные прогнозы. "Страна" предлагает перевод главных фактов этой публикации. В ней британский штамм называется "вызывающий озабоченность вариант 1.1.7" - сокращенно VOC (variant of concern) или ВОВ.

Впервые ВОВ 1.1.7 был обнаружен в графстве Кент, Великобритания, осенью 2020 года. Анализ показывает, что он передается более интенсивно, чем ранее циркулировавшие формы. Сейчас он доминирует по всей Великобритании, и его распространенность растет по всей Европе.

Ученые пишут, что британский штамм не так-то просто определить: "В определенных типах ПЦР-анализов происходит отсутствие одной мишени гена спайкового белка с этим ЛОС. Таким образом, отказ этой мишени является косвенным показателем идентификации ВОВ".

В Украине эти сведения подтвердил Степанов. В Украине определить новый штамм могут лишь в двух институтах. "У нас в стране этим занимаются в Институте микробиологии, а также в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Помимо этого, мы отправляем образцы за границу в клинику Charité. Сейчас отправили еще и в Лондон", - сказал сегодня глава МОЗ.

Исследовали опирались на безопасную исследовательскую платформу электронных медицинских карт, которая охватывает 40% населения Англии. По их данным, с 16 ноября 2020 года по 11 января 2021 года случаев традиционного коронавируса в Британии было зафиксировано 93 011, нового штамма ВОВ - 91 775 - почти поровну.

Британцы рассчитали относительную опасность смерти для ВОВ и обычного штамма: "ВОВ неизменно ассоциировалось с повышенным риском смерти. В анализе, учитывающем демографические характеристики и сопутствующие заболевания, риски были на две трети выше".

Ученые добавляют, что в данном исследовании на первый план выходят не только возраст и наличие сопутствующих заболеваний, но и пол.

Заболевшие из группы ВОВ были моложе (0,9% ВОВ против 1,6% случаев без ВОВ) и с меньшим количеством сопутствующих заболеваний (2,9% против 3,8%).

При этом риск смерти был низким для лиц в возрасте до 65 лет при отсутствии сопутствующих заболеваний. Но выше выше для мужчин (0,14%), чем для женщин (0,07%).

Для мужчин летальный исход повышался с возрастом и числом других болезней. Наибольшая опасность была отмечена среди лиц в возрасте 85 лет и старше с двумя или более сопутствующими заболеваниями.

После заражения британским штаммом пожилые мужчины умирали в 24,3% случаев, женщины - 14,7%. Смертность обычного от обычного штамма для этих же групп: мужчины - 16,7%, женщины - 9,7%.

То есть для пожилых людей смертность от нового штамма примерно на 40% выше.

Ниже приводим таблицы из статьи, где non-VOC - это обычный штамм, VOC - новый британский; Comorbidities - сопутствующие заболевания.

Первая таблица - заболеваемость, вторя - смертность.

В завершении статьи ученые делают вывод: "Новый штамм ВОВ в настоящее время распространен по всей Европе и, вероятно, станет наиболее частым, чем обычный ковид. Политики должны учитывать более высокую смертность от этого заболевания. Это исследование подчеркивает важность надежной вакцинации на национальном уровне".

Защищает ли вакцина от нового штамма?

Но тут возникает вопрос: защищают ли вакцины от нового штамма коронавируса ВОВ 1.1.7.

Британские ученые отвечают на этот вопрос так: "Данные показывают, что одобренные в настоящее время вакцины против SARS-CoV-2 эффективны".

Больше других препаратов украинцев интересует вакцина "АстраЗенка", по формуле которой в Индии изготовлена вакцина "Ковишилд".

В опубликованных исследованиях значится, что вакцина "АстраЗенка" защищает против британского штамма на уровне 70%. Однако малоэффективна против южноафриканского штамма, в котором также присутствует мутация.

Врачи "Астры" планируют разработать вакцину от новых штаммов, известных на сегодня, в ближайшие шесть-девять месяцев. Клинические испытания стартуют этой весной.

Эффективна ли вакцина "Ковишилд" против нового британского штамма? Такой статистики нет. Но в теории, при ответе на этот вопрос мы можем отталкиваться только от данных "АстраЗенеки".

Однако более важно здесь другое. Коллективный иммунитет от коронавируса может выработаться и защитить страну в случае, если вакцину получат более 50% населения.

Для сравнения, в той же Великобритании по данным на 8 марта минимум первую дозу получили 21 миллион взрослых граждан (при общем населении 66 миллионов).

Тогда как в Украине, по данным на сегодня, первый укол сделали 19 тысячам человек. Это в 1100 раз меньше, чем в Британии.

Вывод очевиден: если иммунизация в Украине будет проходить такими же темпами, победить ковид в обозримом будущем не будет представляться возможным - ни старый штамм, ни новый, более опасный.