Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой почтили память Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника. Украинский лидер с первой леди страны возложили цветы к памятнику Кобзарю, который находится в Киеве.

Об этом информирует и публикует соответствующие фото пресс-служба главы государства в своем Telegram-канале.

"Творчество и жизненная позиция Тараса Шевченко всегда соединяли украинский вокруг борьбы за ценности свободы и справедливости. Его Завет прошел сквозь века и продолжает оставаться актуальным в наши дни", - цитирует пресс-служба президента.

На фото видно, как Владимир и Елена Зеленская кладут цветы к памятнику Шевченко, возле которого стоит парень в костюме казака.

Напомним, ежегодно 9 марта Украина чтит память выдающегося поэта, писателя, художника, философа и общественного деятеля Тараса Григорьевича Шевченко. Подобнее об этом и о других праздниках сегодня можно почитать в нашем материале.

Также мы рассказывали, что накануне годовщины со дня рождения Шевченко на Прикарпатье обезглавили памятник поэта. Через несколько дней правоохранители отыскали нарушителей.