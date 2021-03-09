За минувшие сутки курс биткоин вырос на 7,46%, достигнув отметки в 54 310 тысячи долларов. В связи с тем, что котировки наиболее известной в мире криптовалюты восстановили свой рост, ее капитализация второй раз в истории превысила отметку в триллион долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

По данным во вторник, 9 марта, на 8:14 по киевскому времени, цена за один биткоин взлетела до 54 310 тысяч долларов. После этого цена начала уменьшаться и на 9:44 установилась на уровне 53 730 долларов.

По данным Coindesk, капитализация превысила один триллион долларов. Такое произошло второй раз за все время существования криптовалюты.

Напомним, 22 февраля цена биткоина достигла исторического максимума в $58 тысяч и продолжила свой рост до пика 58 278.

После этого в тот же день цена криптовалюты резко рухнула. По данным на 26 февраля, за неделю курс биткоина обвалился на 16%, после чего снова начал укрепляться.