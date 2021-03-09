Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как Владимир Зеленкий отреагировал на ходившие прошлым летом слухи о том, что она от него беременна.

Об этом Мендель рассказала в интервью Алесе Бацман, видео опубликовано в YouTube.

"Ну, спросил: "Как дела?" - посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", - сообщила Юлия Мендель.

По словам пресс-секретаря президента, Зеленский неприличных шуток в ее адрес не позволял, в общении они не переходят некие грани.

"Вы знаете, он очень занятой человек на самом деле, а это - очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Ну самое примитивное - секс с начальником", - сообщила Юлия Мендель.

Она считает, что эти слухи нужны были, чтобы нанести удар по семье президента. Мендель обсуждала это с Зеленским, однако не говорила об этом с его супругой. Впрочем, по мнению Мендель, Елена Зеленская - "абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит".

"Я завтра ухожу, послезавтра никто не знает, кто такая Мендель. Вопрос же не во мне", - добавила Юлия Мендель.

Также она упомянула, что российское ток-шоу "60 минут" освятило ее выдуманной беременности целый блок.

"Это настолько низко и далеко вообще от чего-либо, что нет смысла это обсуждать. Это может быть уровень "60 минут", но точно не наш... 60 минут, пять экспертов и ни одной беременности", - сказала Мендель.

Также пресс-секретарь президента рассказала, почему для записи видеообращения, в котором она назвала слухи о беременности фейком, она выбрала наряд с голыми плечами и распустила волосы.

"Я была на фотосъемке. И я понимала, что оно разгорается и что обычным, нормальным людям, которые сидят онлайн, - им просто нужно было сказать, что это фейк... Мне нужно было послать месседж, это нужно было сделать быстро. Это было очень длинное, кстати, черное платье, с длинными рукавами... Красивое платье. Оно не из дешевых", - сказала Мендель.

Напомним, Мендель пообещала большую пресс-конференцию Зеленского.

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