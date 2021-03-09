В Ивано-Франковске, где из-за коронавируса ввели жесткие карантинные ограничения, ухудшается ситуация с Covid-19. В городе зафиксировали наибольшую заболеваемость и смертность за все пандемии.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Ситуация критическая. Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии", - написал он.

По данным мэра, больницы в городе переполнены. Для больных не хватает мест с медучреждениях.

"Наполненность медицинских учреждений - сверх нормы. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей. Будем просить область открыть еще один этаж кардиоцентра для лечения больных ковидом", - добавил Марцинкив.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заразились 433 человека, умерли за последние 24 часа - 16 человек. За все время пандемии в регионе зафиксировано 69 921 случаев Covid-19, скончались - 1 292 жителей области.

Ранее мы рассказывали, что на Прикарпатье из-за критической ситуации с Covid-19 развернули временный госпиталь.

Также сообщали, что в этом регионе из-за Covid остановили межрайонное и межобластное движение автобусов.