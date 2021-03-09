Россия и Китай совместно разрабатывают вакцину от коронавируса. Препарат, над созданием которого работали компании CanSinoBiologics и Petrovax, успешно проходит третью фазу клинических испытаний.

Об этом со ссылкой на посла КНР в России Чжана Хуньхуэя пишет "Интерфакс".

По данным посла, заявка на регистрацию препарата в России уже подана. В ходе испытаний совместной вакцины Ad5-nCov в РФ получены "весьма положительные данные".

"Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов", - сказал Чжан Ханьхуэй.

При этом посол рассказал, что вопрос о сотрудничестве рассматривают производитель "Спутника V" и китайские предприятия, Минздрав России уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и на начало третьей фазы его клинических испытаний.

Напомним, Италия в июле начнет массовое производство российской вакцины "Спутник V".

Также мы писали о том,что Беларусь запустит собственное производство российской вакцины "Спутник V" в конце марта.