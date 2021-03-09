В грузинском городе Мартвили произошел конфликт между священниками местной епархии и прихожанами, который обернулся массовой дракой. В результате десять человек выпали их балкона, шесть из них госпитализированы в больницу.

Об этом пишет и публикует соответствующее видео Telegram-канал "Sputnik Грузия" во вторник, 9 марта.

По их данным, инцидент произошел днем ранее - в понедельник, 8 марта. Тогда несколько десятков верующих пришли на встречу с митрополитом Чкондидским Стефаном. Они потребовали восстановить в сане двух местных священников, которых ранее ограничили в праве на богослужение "из-за симпатий прежнему настоятелю".

После непродолжительного диалога на повышенных тонах митрополит отказался выполнить требования прихожан. Далее в помещении началась драка, после чего она перешла на деревянный балкон.

На кадрах видно, что ограда балкона не выдержала напора такого количества людей и обрушилась, а вместе с ней выпали и десять человек.

В результате случившегося пострадали шесть человек, включая нескольких журналистов, их госпитализировали. Врачи зафиксировали травмы разной степени тяжести.

В свою очередь, местные правоохранители возбудили уголовное дело. "Следствие ведется по статье "нанесение вреда здоровью по неосторожности", что предусматривает штраф или исправительные работы сроком до двух лет", - говорится в сообщении.

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