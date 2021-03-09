По данным источников "Страны" на съезде судей, несмотря на требования западных посольств, все-таки будут избраны четыре новых члена Высшего совета правосудия.

Данные кандидатов опубликовал телеграмм-канал Политика Страны.

Их кандидатуры уже обсуждены судьями и согласованы с Офисом президента.

По данным источников "Страны" в судейских кругах новыми членами ВСП с большой долей вероятности станут:

1. Валерий Суховый (Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда).

2. Сергей Болотин (апелляционный суд Харьковской области).

3. Виталий Салихов (Киевский апелляционный суд).

4. Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд).

Напомним, в Киеве с утра проходит знаковое событие - съезд судей. Его считают показательным с позиций борьбы за судебную систему - между центрами влияния в Украине и Западом.

Настоящую "войну" этому съезду объявили различные активисты, которые ведут акции в поддержку одесского праворадикала Сергея Стерненко. На волне этих протестов появились требования по перезагрузке судебной системы в целом. Интересно, что те же самые рекомендации озвучиваются посольствами стран "Большой семерки".