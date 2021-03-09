В Украине по состоянию на утро 9 марта сделали уже 19 118 прививок от коронавируса. Министр здравоохранения Максим Степанов такими темпами вакцинации недоволен.

Об этом Степанов сообщил в ходе брифинга 9 марта, видео обнародовано в Facebook.

"Меня не устраивают эти цифры. Я другое ставил задание по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. На конец текущей недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки... Вы видите, что мы вышли на чуть больше чем три тысячи", - сказал Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, в Украине наблюдается "антивакцинная истерия".

"Одним из заказчиков антивакцинной истерии являются люди, которые правдами-неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины, изготовленные передовыми странами - Covishield, Pfizer, AstraZeneka. Политические деятели, эксперты, которые считают нужным комментировать, какая вакцина хорошая, какая плохая. Если вы слышите такие заявления, задумайтесь, например, если бы вам нужна была операция, согласились ли бы вы, чтобы такую операцию делали политические деятели и эксперты. Почему же вы слушаете тогда их советы?" - заявил министр.

Степанов о темпах вакцинации - с 10:11

"Страна" писала, что за сутки в Украине вакцинировали 1174 человек.

Напомним, по состоянию на 5 марта у 1,2% вакцинированных Covishield украинцев проявилась аллергическая реакция.

Также мы писали о том, что Степанов планирует вакцинировать от коронавируса по 10 тысяч украинцев в сутки.