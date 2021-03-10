Сегодня 10 марта, 27-й лунный день в созвездии Водолея, когда полезно провести время с родственниками и близкими людьми. В общении с людьми старшего поколения и родителями можно получить частичку сокровенного знания.

Звезды выделяют три знака Зодиака, которым нужно обратить внимание на советы близких. Они делают это от чистого сердца и желают вам только добра.

Телец (21.04 - 21.05)

Постарайтесь не тратить свое время на выяснение отношений с родными, которые выдвигают предложения в отношении вашей карьеры или семейного благополучия. Не ищите в их словах негативный подтекст. Если вам не нравится тема разговора, смените ее или прекратите общение, но не доводите до ссоры.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День пройдет хорошо, если вы будете поддерживать внутреннее состояние легкости. Не отвлекайтесь на рутинные дела и лишние заботы. Будьте оптимистичны и доброжелательны по отношению к своим родным. В спокойном состоянии легче анализировать свои поступки, решать внутренние противоречия и даже избавляться от некоторых иллюзий.

Козерог (22.11 - 20.01)

Козерогам нужно постараться быть в гармонии не только с близкими, но и самими собой. Обрести душевное равновесие поможет природа. Не держите зла на своих домочадцев, влияние их энергии может быть сегодня колоссальным, но вы сможете со всем справиться. Мужчины-Козероги могут переживать день вдвойне труднее - им нужны гарантии того, что они все делают правильно, поэтому любимым нужно дать им сегодня немного больше заботы и внимания.

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