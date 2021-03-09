Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) "Рысь", который запустила группа компаний "Калашников" летом 2020 года, успешно завершил испытания в России. Оружие разработано в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном глушителем.

Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников" во вторник, 9 марта.

"В феврале 2021 года модульный пистолет Лебедева успешно завершил государственные испытания", - говорится в сообщении.

В концерне добавили, что госкомиссия утвердила результаты испытаний оружия и рекомендовала его к принятию на вооружение Росгвардией. Таким образом, пистолет Лебедева призван заменить пистолет Макарова.

Ранее государственные испытания в интересах Министерства внутренних дел успешно завершил компактный пистолет Лебедева. По словам, гендиректора концерна Дмитрия Тарасова, это "очень важное событие для группы "Калашников", завершающее целый цикл работ".

"И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств", - сказал он.

Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач, оснащенном глушителем.

"Калашников" добавил, что пистолет обладает высоким модернизационным потенциалом, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы.

Ранее Тарасов сказал, что "Калашников" рассчитывает начать серийное производство пистолета Лебедева для Минобороны, МВД и Росгвардии.

"Концерн "Калашников" рассчитывает, что пистолет Лебедева заменит пистолет Макарова. Это должен быть такой же массовый пистолет, как ПМ", - говорил он тогда.

Известно, что ПЛК разрабатывался под патроны калибра 9х19 миллиметров. Длина оружия составляет 220 миллиметров, ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

Ранее мы рассказывали, что "Калашников" презентовал smart-ружье, которое синхронизируется с гаджетами.

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