9 марта отмечается 207-летие со дня рождения Тараса Шевченко.

В нынешней школьной программе он значится как самый выдающийся поэт.

В своих произведениях Шевченко воспевал украинцев, их характер, труд и душевные переживания. Выступал в оппозиции, если можно так выразиться, к руководству Российской империи, в которую тогда входила большая часть Украины.

Всю взрослую жизнь, 27 из 47 лет, он пробыл на территории современной России. Проходил военную службу в Оренбургском крае. Учился и творил в Петербурге - столице империи, где тогда жила культурная интеллигенция.

В быту говорил по-русски. Об этом свидетельствуют его дневники, письма друзьям и произведения в прозе.

Тарас Шевченко был почитаем и во времена СССР и, естественно, после получения Украиной независимости.

И его творчество каждый трактует так, как считает нужным. Например, сегодня в соцсетях лидеры мнений использовали цитаты из наследия поэта в поддержку собственных, причем совершенно различных, политических взглядов.

Разбирались, что пишут о Кобзаре сегодня.

"Тарас Шевченко нужен, как танки и пушки"

В промайдановском политическом лагере пытаются показывать Шевченко как певца сопротивления Москве.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, сделал акцент на военной тематике, рассуждая о Шевченко.

"Шевченко - это не только то, что изучают, а то, чем живут. В чем черпают силы и надежды", - писал Иван Дзюба. И это правда. Мы, украинцы, всегда найдем в произведениях Шевченко строки, которые придают сил и вдохновляют. Во всех наших делах нас сопровождает слово Кобзаря: "В своем доме своя и правда, и сила, и воля".

Он вел с собой героев украинских революции, и воинов, сражавшихся и борются за Украину против тоталитарных режимов. Сейчас "Кобзарь" очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой российско-украинской войны.

Шевченко навсегда является нашим украинским духовным оружием, таким же необходимым, как танки и пушки.

Поможи нам, ізбави нас

Вражої наруги,

Поборов Ти першу силу,

Побори ж і другу.

Слава Украине!"

Однопартиец Порошенко Владимир Вятрович процитировал одно из стихотворений Шевченко - и тоже про врагов.

Тілько ворог, що сміється...

Смійся, лютий враже!

Та не дуже, бо все гине,—

Слава не поляже;

Не поляже, а розкаже,

Що діялось в світі,

Чия правда, чия кривда

І чиї ми діти.

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як господа слово.

То же самое фото Тараса Григорьевича опубликовал режиссер Олег Сенцов и множество других ЛОМов. Как бы подтягивая Шевченко к сегодняшней идеологии.

Однако звучат мнения, что в нынешней Украине у поэта могли быть проблемы.

"Сегодня Шевченко был бы агентом Москвы"

Многие считают, что в сегодняшней Украине взгляды и поступки Шевченко были бы не ко двору.

"Судите сами. Почти вся проза Тараса Григорьевича была написана им на русском языке. Более того, свой дневник Кобзарь вёл тоже на русском языке. Налицо "пропаганда многоязычия", которую СБУ теперь относит к тяжким уголовным преступлениям.

Более того, и в своих поэтических произведениях на украинском языке Тарас Шевченко призывает к совершенно крамольным, с точки зрения нынешних властей и "активистов"-националистов, идеям славянского единства:

"Щоб усі слав’яне стали

Добрими братами,

І синами сонця правди…"

"нехай житом-пшеницею, як золотом, покрита,

не розмежованою останеться навіки од моря і до моря

слав’янськая земля"

"ми одної матері діти, що всі ми слав’яне"

А уж за участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского братства, в программе которого предусматривалось вхождение Украины вместе с Россией в состав всеславянской ФЕДЕРАЦИИ, Кобзаря в Украине Порошенко-Зеленского точно надолго засадили бы в тюрьму. Если бы вообще не убили.

Да ещё и куча отягчающих обстоятельств.

Из крепостных крестьян Шевченко выкупили усилиями видных представителей русской культуры – вот вам и "русское финансирование". Со многими из них Кобзарь потом дружил – вот вам и "порочащие связи с представителями страны-агрессора". Незадолго до смерти Тарас Шевченко издал букварь для начального обучения украинцев родной грамоте – и назвал его "Букварь южнорусский" - вот вам и "неуважение к государственному языку".

Ну, и наконец, широкое прославление Кобзаря в советский период – памятники по всему Советскому Союзу, подробное изучение в школьной программе, издание книг миллионными тиражами, и т.д. – вот вам и "пособник советских оккупантов", требующий срочной декоммунизации.

Кстати, не исключаю, что в своём безумном вытравливании нашей исторической памяти евромайданнные "декоммунизаторы" действительно, рано или поздно, доберутся и до Тараса Григорьевича.

А пока – всех настоящих почитателей таланта Кобзаря поздравляю с 207-ой годовщиной со дня рождения Тараса Шевченко!", - написал нардеп от ОПЗЖ Николай Скорик.

Публицист Мирослава Бердник написала в фейсбуке:

"В день рождения Тараса Шевченко хочу напомнить, как Шевченко помогал воевать с предками поклонников фашистов на идеологических фронтах Великой Отечественной войны:

А сегодняшней грабительской хунте он бы сказал:

Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!

І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский выразил негодование из-за того, что сейчас власти выделяют деньги на фильм "Носорог" Сенцова, а не на фильмы о Шевченко.

"Из цитат Шевченко озвучиваемых сегодня и томиков Кобзаря, "случайно оказавшихся на столе" и попавших в объектив, можно было бы выложить дорогу на Луну.

И обратно, если кому то вдруг взбредет в голову вернуться.

А можно было бы, наконец, на 30м году Независимости, снять о нем сериал.

О живом человеке, а не о каменном истукане, которого из него делают, заменяя им везде Ленина в пропорции три Шевченко/один Бандера/пол Шухевича.

Но нет, деньги на сериал выделяют на сенцовского Носорога, а не на Шевченко, Шевченко достаётся томик Кобзаря, который в самой не читающей стране Европы никто не покупает.

Так начинайте, потихонечку, рассказывать, что икона Сенцов, а не Шевченко, иначе математика и здравый смысл немного в противоречие входят с реальностью".