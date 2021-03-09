В Украине за прошлые сутки прививку от коронавируса сделали 1 171 человеку. По состоянию на утро вторника, 9 марта, вакцину от Covid-19 получили уже 19 118 украинцев.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Сейчас украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины. По данным Минздрава, за прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294). Также в этом регионе было сделано больше всего прививок за весь период кампании(2 474). Меньше всего людей было вакцинировано в Сумской области (350).

Согласно официальной статистике Минздрава, вчера вакцинацию не проводили в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях и Киеве.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 30 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 294 прививок;

Закарпатская область - 30 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 187 прививок;

Киевская область - 120 прививок;

Луганская область - 110 прививок;

Львовская область - 30 прививок;

Полтавская область - 70 прививок;

Тернопольская область - 60 прививок;

Харьковская область - 40 прививок;

Херсонская область - 20 прививок;

Хмельницкая область - 20 прививок;

Черновицкая область - 50 прививок;

Черниговская область - 50 прививок.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразился 3 261 человек.

Также мы писали о том, что Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд".