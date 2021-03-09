Вчера в Донецкой области вакцину получили в 29 раз больше людей, чем в Винницкой. Статистика Минздрава
В Украине за прошлые сутки прививку от коронавируса сделали 1 171 человеку. По состоянию на утро вторника, 9 марта, вакцину от Covid-19 получили уже 19 118 украинцев.
Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.
Сейчас украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины. По данным Минздрава, за прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294). Также в этом регионе было сделано больше всего прививок за весь период кампании(2 474). Меньше всего людей было вакцинировано в Сумской области (350).
Согласно официальной статистике Минздрава, вчера вакцинацию не проводили в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях и Киеве.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 30 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 294 прививок;
- Закарпатская область - 30 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 187 прививок;
- Киевская область - 120 прививок;
- Луганская область - 110 прививок;
- Львовская область - 30 прививок;
- Полтавская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 40 прививок;
- Херсонская область - 20 прививок;
- Хмельницкая область - 20 прививок;
- Черновицкая область - 50 прививок;
- Черниговская область - 50 прививок.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразился 3 261 человек.
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