В Украине за прошлые сутки прививку от коронавируса сделали 1 171 человеку. Фото: Pixabay

В Украине за прошлые сутки прививку от коронавируса сделали 1 171 человеку. По состоянию на утро вторника, 9 марта, вакцину от Covid-19 получили уже 19 118 украинцев. 

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава. 

Сейчас украинцы получают первую из двух необходимых доз вакцины. По данным Минздрава, за прошлые сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294). Также в этом регионе было сделано больше всего прививок за весь период кампании(2 474). Меньше всего людей было вакцинировано в Сумской области (350).

Согласно официальной статистике Минздрава, вчера вакцинацию не проводили в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Черкасской областях и Киеве.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 10 прививок; 
  • Волынская область - 30 прививок;
  • Днепропетровская область - 40 прививок;
  • Донецкая область - 294 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 187 прививок;
  • Киевская область - 120 прививок;
  • Луганская область - 110 прививок;
  • Львовская область - 30 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Тернопольская область - 60 прививок;
  • Харьковская область - 40 прививок;
  • Херсонская область - 20 прививок;
  • Хмельницкая область - 20 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 50 прививок.

Вакцинация в Украине на 9 марта. Скриншот телеграм-канала Коронавирус инфо

Вакцинация в Украине на 9 марта. Скриншот телеграм-канала Коронавирус инфо

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразился 3 261 человек.

Также мы писали о том, что Израиль не хочет признавать украинские прививки вакциной "Ковишилд".

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