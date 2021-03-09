Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский лидер Джо Байден провели первый телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию в Украине и других странах. Они также говорили про пандемию коронавируса. Урсула фон дер Ляйен пригласила президента США на Глобальный саммит здравоохранения в Риме, который состоится 21 мая.

Об этом говорится в заявлении фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Что касается внешней политики, мы договорились активизировать наше сотрудничество как партнеры-единомышленники и поддерживать демократию, стабильность и процветание на фоне быстро меняющейся международной обстановки. Мы будем делать это в тесном сотрудничестве с НАТО. Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине", - сказано в заявлении.

Стороны также обсудили пандемию Covid-19, в частности, вопрос поставки вакцин

"ЕС и США являются основными производителями вакцин, и мы очень заинтересованы в совместной работе для надлежащего функционирования глобальных цепочек поставок. Чтобы лучше подготовить мир к будущим пандемиям и повысить безопасность здоровья во всем мире, я пригласил президента Байдена на Глобальный саммит здравоохранения в Риме 21 мая", - добавила фон дер Ляйен.

Президенты также поговорили о Парижском соглашении в аспекте сотрудничества в сфере борьбы с климатическими изменениями.

"Я тепло поблагодарил президента Байдена за повторное присоединение к Парижскому соглашению. Мы договорились заняться этим вопросом в преддверии конференции COP26 в Глазго в этом году. В этом контексте я буду рад приветствовать Джона Керри на следующем собрании колледжа Комиссии. Я поблагодарила президента Байдена за приглашение принять участие в саммите по климату, посвященном Дню Земли, который он созывает", - добавила президент Еврокомиссии.

По словам лидера ЕК, телефонный разговор с Байденом "был первым из многих обменов мнениями и началом хорошего личного партнерства".

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