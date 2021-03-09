В Киеве сегодня проходит знаковое событие - съезд судей. Оно станет показательным с позиций борьбы за судебную систему - между центрами влияния в Украине и Западом.

Настоящую "войну" этому съезду объявили различные активисты, которые ведут акции в поддержку одесского праворадикала Сергея Стерненко. На волне этих протестов появились требования по перезагрузке судебной системы в целом. Интересно, что те же самые рекомендации озвучиваются посольствами стран "Большой семерки".

Детальнее о том, чего хотят зарубежные кураторы - в материале "Страны" Отдаст ли Зеленский Западу контроль над судебной системой.

Эпицентром этой активности станет съезд, где будут решаться вопросы об избрании членов Высшего совета правосудия, о назначении судьи Конституционного суда и об избрании Совета судей. Пикетировать его сегодня и выходили разнообразные активисты.

Из-за этого съезд уже поменял место дислокации, переместившись с Майдана в более безопасный Президент-Отель на улице Госпитальной в Киеве. Это произошло после письма главы МВД Арсена Авакова.

"Страна" проследила за событиями вокруг судейского съезда.

Прямая трансляция митинга против судей

10:18 В соцсетях отреагировали на акцию.

"Собравшиеся под отелем, где будет проходить съезд судей бездельники- уникальный пример митинга за сдачу Независимости.

Признаюсь, не подозревал, что такое бывает.

Чтобы сюр был уже окончательным, персонажи зачем то называют себя патриотами", - пишет у себя в телеграм нардеп Макс Бужанский.

10:07 Малочисленная акция стерненковцев против Съезда судей была крайне непродолжительной и уже закончилась.

Команду "отбой" протрубил лично Шабунин:

"Не вижу смысла прорываться к судьям, они спрятались за толстыми стенами. У них был сегодня последний шанс показать своё лицо, они его показали. На каждое неправомерное решение будет реагировать улица",- заявил он.

На прощание зажгли пару дымовых шашек. Даже файеры не жгли.

09:57 Интересно, что на акции под съездом судей почти нету националистов из группы поддержки Стерненко.

В основном митинг состоит из антикоррупционных активистов Шабунина и других организаций.

09:45 На митинге одним из первых выступил глава "Центра противодействия коррупции" Шабунин и заявил, что в совет правосудия пытаются протащить "судей Майдана".

09:51 Плакаты под судом.

09:48 Телеграм-канал "Политика Страны" публикует фото и биографии кандидатов на пост членов ВСП.

09:42 Начали кричать, чтобы судьи выходили. И добавили, что они "упыри".

09:35 По данным источников "Страны" на съезде судей, несмотря на требования западных посольств, все-таки будут избраны четыре новых члена Высшего совета правосудия.

Их кандидатуры уже обсуждены судьями и согласованы с Офисом президента.

По данным источников "Страны" в судейских кругах новыми членами ВСП с большой долей вероятности станут:

1. Валерий Суховый (Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда).

2. Сергей Болотин (апелляционный суд Харьковской области).

3. Виталий Салихов (Киевский апелляционный суд).

4. Александр Панасюк (Винницкий апелляционный суд).

09:32 Начал работать громкоговоритель. В микрофон вещают о коррумпированности судей. "Продолжают кривосудить, продолжают брать взятки". Делается вывод, что в этом повинен Высший совет правосудия.

09:22 Название акции "Нет съезду судейской нечисти!".

09:21 Пока у президент-отеля около ста человек. Акция еще не началась, но полиция уже взяла гостиницу в кольцо.