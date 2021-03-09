Собаки президента США Джо Байдена лишились права свободно входить в Овальный кабинет. Одна из них, овчарка Мейджор, укусила сотрудника службы безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Теперь двух овчарок, которые принадлежат Джо и Джил Байден, увезли в штат Делавэр.

Своего пса Мейджора Джо Байден взял еще в ноябре 2018 года из приюта для животных. И скорее всего атака овчарки на секретного агента была защитой своего хозяина. Точное состояние жертвы пока неизвестно, однако эпизод был настолько серьезным, что было решено убрать собак из Белого дома.

Напомним, Зеленский пригласил Байдена в Украину на 30-ю годовщину Независимости.

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