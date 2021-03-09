В связи с планами отменить перевод часов на летнее и зимнее время Верховная Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "сдвигать" начало и окончание рабочего дня.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Правки в принятый в первом чтении законопроект №4201 планируют внести до вынесения на второе чтение. По словам Стефанчука, речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах. Однако при этом по всей территории Украины будет действовать единое время - киевское.

"Но между первым и вторым чтением, я думаю, появится норма, мы будем ее инициировать, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня", - сказал Стефанчук.

По его словам, это позволит местным властям формировать свое начало рабочего дня в той или иной области.

"Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", - заявил Стефанчук.

Напомним, Рада поддержала отмену перевода часов в Украине на летнее время 3 марта.

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