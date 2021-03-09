По состоянию на утро вторника, 9 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 261 человека.

Напомним, что вчера, 8 марта, в стране было выявлено 5 572 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь упало на 2 311 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 410 061 человек. Выздоровели за последние сутки 975 человек (с начала эпидемии - 1 199 229 человек - Ред.).

Умерло за сутки 76 пациентов (с начала эпидемии - 27 204 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 837 человек. Среди новых зараженных 160 детей и 54 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (433 человек), Винницкой области (460), Львовской области (351) и Черновицкой области (409).

В Киеве выявлен 201 случай.

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