Для подготовки телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом необходимо подготовить платформу. Администрации глав государств контактируют постоянно.

Об этом в ходе интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Контакты происходят постоянно на определенном уровне, и нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и разными службами. Был обмен письмами президентов. И были довольно четкие месседжи, которые показали, что происходит", - сказала Мендель.

По ее словам, она лично уже связалась с пресс-службой Белого дома. И тот факт, что Джо Байден уже успел пообщаться с лидерами целого ряда государств, а с Зеленским нет, Мендель поясняет "склонностью к результативности, как и у Зеленского".

"Поговорить, это хорошо, но разговор, если нет действия... А чтобы было действие, к этому нужно подготовить платформу. Я сказала им: " Мы тут", - пояснила Мендель.

По ее словам, инаугурация Байдена состоялась в конце января и этим все и объясняется.

"Прошло полтора месяца, у него даже администрация не сформирована. У нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке. Просто нужно очень хорошо подготовить платформу", - сказала Мендель.

Напомним, Мендель пообещала большую пресс-конференцию Зеленского.

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