Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского рассказала о том, когда может состояться очередная большая пресс-конференция главы державы.

Об этом она заявила во время интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Я думаю, что это (очередная пресс-конференция - Ред.) пройдет на 2-ю годовщину (президентского срока - Ред.). Это 20 мая. Но я не могу сейчас точно заявить об этом", - сказала пресс-секретарь президента.

Видео Алеся Бацман

По словам Юлии Мендель, сейчас общение Зеленского с прессой "диверсифицировано очень сильно".

"Это не только пресс-брифинги. Он ведет блоги, он дает интервью онлайн. И это не только иностранные медиа", - отметила она.

Также Юлия Мендель заявила, что Зеленский "открыт и готов отвечать на все вопросы и дальше".

Ранее "Страна" сообщала, что Мендель уклончиво ответила на вопрос о возможной выдаче Коломойского властям США.