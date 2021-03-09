Очередной инцидент со взрывчатыми веществами произошел в американском штате Мичиган. Здесь, в городке Ньюэйго 16-летний ученик принес в школу собранное им взрывное устройство, которое взорвалось прямо в классе. В результате взрыва пострадали по меньшей мере пять школьников, в том числе и сам виновник ЧП.

Об этом сообщила местная полиция в сети Twitter.

После предварительного расследования, полицейские заявили, что подросток принес в школу сделанное им дома взрывное устройство, которое он потом случайно взорвал.

"Самодельное устройство взорвалось в классе, что привело к ранениям самого виновника ЧП и его четырех одноклассников. Школу пришлось эвакуировать из-за этого ЧП. Учеников эвакуировали в автобусный гараж на время обследования здания", - рассказали в пресс-службе полиции.

Все школы в Ньюэйго были закрыты в соответствии с планом действий в чрезвычайных ситуациях, пока не была получена информация о том, что ученикам больше ничего не угрожает.

"16-летний взрывник был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, а четверо других учеников обратились в больницу с легкими травмами. Классный руководитель также обратился за помощью к врачам. Продолжается расследование того, какие материалы были задействованы для создания взрывного устройства и какие обстоятельства способствовали этому", - уточнили в полиции.

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