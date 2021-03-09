Юлия Мендель, глава пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского дала обширное интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман, в котором рассказала не только о горячих политических новостях, но и о том, как она, например, перенесла заражение Covid-19.

Видео интервью обнародовал YouTube-канал Алеси Бацман.

"Я в больнице не лежала, у меня не было таких, обычных, симптомов. Но запах я потеряла, даже немножко в весе потеряла", - рассказала пресс-секретарь Зеленского.

Видео Алеся Бацман

Так же по словам Юлии Мендель, болезнь у нее протекала тяжелее, чем у того человека, который ее заразил, но лично для нее дело до аппарата ИВЛ не дошло.

Кроме этого Юлия Мендель посетовала, что из-за болезни ей пришлось встречать Новый год в одиночестве.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, что Мендель уклончиво ответила на вопрос о возможной выдаче Коломойского властям США.