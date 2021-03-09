Вчера, 8 марта, в Ровенской области произошла трагедия. Здесь, в городе Острог, задохнулся во сне 4-месячный ребенок. Убийцей стал домашний кот, который заснул на лице младенца.

Об этом сообщает в сети пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

"8 марта, в 15:19 на линию 103 поступил вызов о том, что в Остроге нуждается в медицинской помощи ребенок. В 15:26 на вызов прибыла бригада Острожской подстанции экстренной медицинской помощи. 4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков отец мальчика делал ребенку массаж сердца.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша.

О происшествии сообщено полицейским.

Медики скорой провели реанимационные мероприятия. Ребенок не подавал признаков жизни. По настоянию родителей, малыша транспортировали в Острожскую центральную райбольницу. Там врачи констатировали биологическую смерть ребенка", - рассказали в пресс-службе.

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