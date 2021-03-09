Руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен поддержала введение сертификатов о вакцинации против коронавируса. Однако она считает, что такие документы не должны ограничивать свободу передвижения людей.

Заявление О'Брайен сделала на пресс-брифинге руководителей ВОЗ 8 марта.

Эксперт считает, что сертификаты могут помочь в оценке безопасности и эффективности вакцин, а также будут подмогой врачам при вакцинации.

"Электронная сертификация вакцинации имеет массу преимуществ. Но в этой ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использоваться такие сертификаты", - сказала О'Брайен.

Также она добавила, что эти сертификаты не должны использовать для ограничения путешествий.

А директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что разделение людей с помощью паспортов вакцинации может привести к усугублению несправедливости в мире.

Ранее в ВОЗ были более категоричны в этом вопросе, настаивая на отказе от паспортов вакцинации.

Также в организации заявляли, что паспорта вакцинации не следует вводить для зарубежных поездок.