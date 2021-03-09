Пока в украинском Институте нацпамяти считают 8 Марта советчиной и заявляют, что праздник многие украинцы не принимают, по всему миру его отмечают широко и массово. На разных континентах прошли шествия, митинги и акции в честь Международного женского дня.

"Страна" рассказывает, как это было.

Албания

На ступенях главного бульвара города Дуррес была организована инсталляция с красной женской обувью. Она символизирует тех женщин, которые погибли в стране в результате домашнего или сексуального насилия.

Таиланд

В Бангкоке прошел марш, участники которого несли плакаты на тему харассмента на рабочем месте и насилия. Также многие демонстранты - как женщины, так и мужчины - привлекали внимание к проблеме защиты материнства, подложив под наряды воздушные шары и тем самым имитируя беременность.

Мексика

В Мехико накануне 8 марта вокруг Национального дворца установили забор для защиты от вандализма. Однако вскоре на заборе стали писать имена женщин, ставших жертвами фемицида - гендерно обусловленного убийства, когда жертву убивают лишь потому, что она женщина.

Казахстан

В Алматы состоялся женский марш за гендерное равенство. Его участницы скандировали: "Каждая женщина важна" и "Феминизм спасет Казахстан".

Доминиканская Республика

Напротив здания Дворца Конгрессов в Санто-Доминго прошла акции за права женщин.

Швейцария

Международная правозащитная организация Amnesty International спроецировала на здание башни Swissmill в Цюрихе надпись "Каждая пятая женщина в Швейцарии уже подверглась сексуальному насилию".

Испания

В городе Сантандер 8 Марта отметили женским велопробегом Bicicletada Feminista.

Власти Мадрида же запретили проводить в праздник массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Тем не менее активистки Femen вышли на площадь Плаза-де-Колон с плакатами "Отрицание сексизма убивает нас" и с черными крестами, на которых было написано число 1082 - количество убитых в Испании женщин с 1999 года.

Турция

В Стамбуле провели акцию против насилия в отношении женщин. Только за 2020 год в Турции были убиты или подверглись нападению со стороны мужчин 335 женщин.

Израиль

В Тель-Авиве женщины легли в гробы у здания Окружного суда, изображая погибших от домашнего насилия. Одна из них держала плакат с надписью на иврите, по-арабски и по-русски: "Я отказываюсь быть следующей на очереди!"

Франция

В Париже на площади Республики прошел митинг с участием движения Femen, девушки из которого держали плакаты "Будущее за феминисткой". Несколько тысяч человек в одежде пурпурного цвета вышли на улицы Лиона, чтобы выступить за равноправие и против сексуального насилия в отношении женщин, а также других преступлений на сексуальной почве и фемицида.

Великобритания

Полиция Лондона провела первую операцию по борьбе с грабежами и насильственными преступлениями, в которой участвовали только женщины. Акция была призвана вдохновить сотрудниц полиции на продвижение по службе и привлечь на работу в правоохранительные органы больше представительниц этнических меньшинств.

Непал

В столице страны Катманду провели акцию против увеличения случаев насилия по отношению к женщинам.

Пакистан

В городе Лахор прошел марш против "пандемии патриархата". Протестующие принесли на него "одеяло MeToo", на котором участницы писали о случаях сексуального насилия по отношению к ним. А также развесили на улице женскую одежду, исписанную словами, связанными с жестоким обращением с женщинами.

Россия

Международный женский день у соседей носил более развлекательный характер. Его отметили концертами, экскурсиями и даже соревнованиями по пейнтболу. А вот в Петербурге женщины вышли на одиночные пикеты против гендерной дискриминации, семейного и полицейского насилия, а также за право использовать любую косметику и феминитивы.

Ранее "Страна" приводила мнение украинцев о 8 Марта.

Мы также описывали, как в Киеве прошел организованный феминистками и ЛГБТ-активистами марш женщин.