Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок. Однако сама она хотела бы этого и считает его лучшим президентом в истории Украины.

Об этом она сказала в длинном интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Я не знаю (будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок – Ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – сказала она.

Мендель также назвала Зеленского лучшим президентом за всю историю страны.

При этом она не уверена, что хотела бы оставаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – заверила Мендель.

Ранее в том же интервью Мендель рассказывала о санкциях против Медведчука и Коломойского.

А незадолго до его выхода она поругалась в сети со экономистом и старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом.