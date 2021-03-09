Зеленский еще не определился, но Мендель хочет его второго президентского срока
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок. Однако сама она хотела бы этого и считает его лучшим президентом в истории Украины.
Об этом она сказала в длинном интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.
"Я не знаю (будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок – Ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – сказала она.
Мендель также назвала Зеленского лучшим президентом за всю историю страны.
При этом она не уверена, что хотела бы оставаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.
"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – заверила Мендель.
Ранее в том же интервью Мендель рассказывала о санкциях против Медведчука и Коломойского.
А незадолго до его выхода она поругалась в сети со экономистом и старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом.