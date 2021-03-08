Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что две страны ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для путешествий с целью туризма. По словам посла, израильская сторона пока не собирается одобрять применяемую в Украине индийскую вакцину от коронавируса "Ковишилд" - и это проблема для украинской стороны.

Об этом Корнийчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Посол сообщил, что хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство и спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества. Их интересует, нужен ли так называемый паспорт вакцинации.

"Мы над этим вопросом работаем совместно и будем принимать в ближайшее время решение. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer и Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сказал Корнийчук.

Ранее "Страна" рассказывала, что индийская вакцина, которой уже вовсю прививают украинцев, была зарегистрирована без сертификации.

Между тем в Израиле привитые от коронавируса граждане получили право сидеть внутри кафе и ресторанов.