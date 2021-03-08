Во вторник, 9 марта, в Украине будет довольно прохладно по сравнению с недавней оттепелью. Ночью местами даже ударят морозы до -10 градусов.

Такой прогноз дала в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в центральных областях Украины будет сухо и солнечно, однако холодно. Ночью в -5...-8 градусов, днем ​​около нуля.

В западных регионах, в Прикарпатье, тоже осадков не предвидится. Ночью ожидается -4...-7 градусов, днем ​​-2...+2 градуса.

В северных областях не будет ни снега, ни дождя. Ночью 9 марта столбики термометров там опустятся до -5...-10 градусов, днем ​​будет около нуля, в Сумской и Черниговской областях - -2...-4 градуса.

9 марта на юге Украины без осадков. Ночью -1...-4 градуса, днем ​​+4... +7.

На востоке во вторник без осадков, лишь ночью местами пройдет небольшой снег. Температура ночью упадет до -5...-10 градусов, днем ​​будет -3...+2 градуса.

9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5...-7 градусов, днем ​​около нуля. Ветер северо-западный. Без существенных осадков.

Ранее мы рассказывали, когда в Украину вернется весеннее тепло.

Мы также приводили прогноз погоды на весь март.