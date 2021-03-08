После появления первого большого интервью покинувших Великобританию принца Гарри и Меган Маркл британцы дали оценку их высказываниям.

Жители Туманного Альбиона в основном считают заявления наследников престола неприемлемыми и больше симпатизируют остальным членам монаршей семьи.

Об этом говорят результаты свежего опроса британской фирмы по исследованию рынка и анализу данных YouGov.

На вопрос "Судя по тому, что вы читали и слышали, насколько вы симпатизируете Гарри и Меган?" респонденты дали такие ответы:

очень - 12%;

изрядно - 17%;

не очень - 23%;

совсем нет - 33%;

не знаю 15%.

Также выяснилось, что британцы больше симпатизируют старшим членам королевской семьи, чем Гарри и Меган.

Герцогу Сассекскому и жене симпатизируют в той или иной степени - 29%, а 56% они не симпатичны. Старшим поколениям семьи Виндзоров симпатизируют 39%, а не симпатичны они 45 процентам людей.

Кроме того, 47% британцев назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и Меган Маркл. Уместными их считают 21%, а не определились с выбором 31%.

Напомним, в Великобритании вызвало большой резонанс недавнее интервью принца и его беременной супруги известной американской телеведущей Опре Уинфри.

А в Букингемском дворце откровения пары расценили как объявление войны.