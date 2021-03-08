Британцы не в восторге от откровений четы. Скриншот из видео

После появления первого большого интервью покинувших Великобританию принца Гарри и Меган Маркл британцы дали оценку их высказываниям.

Жители Туманного Альбиона в основном считают заявления наследников престола неприемлемыми и больше симпатизируют остальным членам монаршей семьи.

Об этом говорят результаты свежего опроса британской фирмы по исследованию рынка и анализу данных YouGov.

На вопрос "Судя по тому, что вы читали и слышали, насколько вы симпатизируете Гарри и Меган?" респонденты дали такие ответы:

  • очень - 12%;
  • изрядно - 17%;
  • не очень - 23%;
  • совсем нет - 33%;
  • не знаю 15%.

Соцопрос о Гарри и Меган, с.1

Также выяснилось, что британцы больше симпатизируют старшим членам королевской семьи, чем Гарри и Меган.

Герцогу Сассекскому и жене симпатизируют в той или иной степени - 29%, а 56% они не симпатичны. Старшим поколениям семьи Виндзоров симпатизируют 39%, а не симпатичны они 45 процентам людей.

Соцопрос о Гарри и Меган, с.2

Кроме того, 47% британцев назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и Меган Маркл. Уместными их считают 21%, а не определились с выбором 31%.

Соцопрос о Гарри и Меган, с.3

Напомним, в Великобритании вызвало большой резонанс недавнее интервью принца и его беременной супруги известной американской телеведущей Опре Уинфри.

А в Букингемском дворце откровения пары расценили как объявление войны.

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