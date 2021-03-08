После интервью Опре Уинфри британцы больше симпатизируют королевской семье, чем принцу Гарри и его жене
После появления первого большого интервью покинувших Великобританию принца Гарри и Меган Маркл британцы дали оценку их высказываниям.
Жители Туманного Альбиона в основном считают заявления наследников престола неприемлемыми и больше симпатизируют остальным членам монаршей семьи.
Об этом говорят результаты свежего опроса британской фирмы по исследованию рынка и анализу данных YouGov.
На вопрос "Судя по тому, что вы читали и слышали, насколько вы симпатизируете Гарри и Меган?" респонденты дали такие ответы:
- очень - 12%;
- изрядно - 17%;
- не очень - 23%;
- совсем нет - 33%;
- не знаю 15%.
Также выяснилось, что британцы больше симпатизируют старшим членам королевской семьи, чем Гарри и Меган.
Герцогу Сассекскому и жене симпатизируют в той или иной степени - 29%, а 56% они не симпатичны. Старшим поколениям семьи Виндзоров симпатизируют 39%, а не симпатичны они 45 процентам людей.
Кроме того, 47% британцев назвали неприемлемыми заявления принца Гарри и Меган Маркл. Уместными их считают 21%, а не определились с выбором 31%.
Напомним, в Великобритании вызвало большой резонанс недавнее интервью принца и его беременной супруги известной американской телеведущей Опре Уинфри.
А в Букингемском дворце откровения пары расценили как объявление войны.