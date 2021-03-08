Родившийся в Одессе публицист, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман допустил, что будет баллотироваться в российскую Госдуму. В качестве депутата он хотел бы заняться реформами образования и науки.

Такое заявление одессит сделал в беседе с журналистом информагентства URA.RU.

"Я могу пойти в Госдуму России при условии, что буду достаточно здоров для этого. Далее мне нужно найти единомышленников и собрать определенное количество подписей", - сказал Вассерман.

Он добавил, что может выдвинуться от существующей партии или стать самовыдвиженцем. В качестве партии, от которой он мог бы избраться, публицист назвал "Справедливую Россию".

Вассерман рассказал, что в случае избрания намерен провести реформы.

"Я постараюсь поработать в комитете по образованию и науке. Считаю, что надо отменить все, что сделано с образованием в России за последнюю четверть века", - заявил Вассерман. При этом он не исключил, что будет работать и в других направлениях.

Вассерман уже заявлял о планах баллотироваться в Госдуму РФ в 2016 году.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В конце прошлого года появились слухи, что на них будет баллотироваться и Алла Пугачева. Однако ее муж Максим Галкин опроверг их.