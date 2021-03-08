Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко последним диктатором Европы.

Это произошло во время виртуальной церемонии чествования активисток всей планеты за проявленную ими смелость, которая транслировалась в Ютьюб.

США на упомянутой церемонии чествуют женщин, продемонстрировавших смелость и лидерство при защите прав человека, свободы вероисповедания и расширения прав и возможностей женщин.Первой из чествуемых в речи Блинкена стала белорусская активистка Мария Колесникова.

Глава Госдепа назвал Колесникову борцом за демократию в Беларуси, после чего вспомнил о Лукашенко.

"Перед президентским выборами в прошлом году она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы. Она не присутствует на церемонии по видеосвязи, поскольку находится в белорусской тюрьме, - сказал госсекретарь.

Он добавил, что США продолжат настаивать на ее безоговорочном освобождении и на освобождении всех политических заключенных в Беларуси.

Ранее "Страна" сообщала, что МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Беларуси.

Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская собирается посетить США и надеется встретиться там с Байденом.