Глава Госдепа назвал Лукашенко последним диктатором Европы
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал президента Беларуси Александра Лукашенко последним диктатором Европы.
Это произошло во время виртуальной церемонии чествования активисток всей планеты за проявленную ими смелость, которая транслировалась в Ютьюб.
США на упомянутой церемонии чествуют женщин, продемонстрировавших смелость и лидерство при защите прав человека, свободы вероисповедания и расширения прав и возможностей женщин.Первой из чествуемых в речи Блинкена стала белорусская активистка Мария Колесникова.
Глава Госдепа назвал Колесникову борцом за демократию в Беларуси, после чего вспомнил о Лукашенко.
"Перед президентским выборами в прошлом году она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы выступить против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы. Она не присутствует на церемонии по видеосвязи, поскольку находится в белорусской тюрьме, - сказал госсекретарь.
Он добавил, что США продолжат настаивать на ее безоговорочном освобождении и на освобождении всех политических заключенных в Беларуси.
Ранее "Страна" сообщала, что МОК отказался признавать сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Беларуси.
Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская собирается посетить США и надеется встретиться там с Байденом.