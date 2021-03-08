Во Всемирной туристской организации ООН подсчитали, что сейчас лишь пять стран в мире в полной мере доступны для иностранных туристов. Это Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. В остальных действуют разные ограничения, связанные с коронавирусом.

Об этом говорится в глобальном обзоре по туризму, опубликованному ВТООН 8 марта.

Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания составляют лишь 2 процента от общего числа туристических направлений, отметили в организации.

При этом каждая третья страна (то есть в общей сложности 69 из 217 государств) остаются полностью закрытыми для путешественников. Большинство из них расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, еще 15 - в Европе, 10 - в Северной и Южной Америке, 10 - в Африке, и три - на Ближнем Востоке. Частичные ограничения на въезд туристов сохраняются еще в 73 странах (34 процента туристических направлений).

Тесты или пребывания на карантине требуют еще около 70 стран (32%).

Ранее в ООН заявляли, что туризм вернется к уровню до пандемии не раньше, чем через год.

Как писала "Страна", за время пандемии мировой туризм скатился к уровню 1990 года.