16-летняя жительница Сум, которую накануне госпитализировали с сильным отравлением, употребила большое количество таблеток из-за проблем со своей подругой.

Об этом рассказал мать пострадавшей, говорится в сообщении пресс-службы полиции Сумской области.

Полицейские пообщались с матерью и она поведала, что в воскресенье, 7 марта, ее 16-летняя дочь приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

В результате употребления подобного количества таблеток девушку доставили в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы. По словам врачей, сейчас угрозы жизни нет.

Ранее "Страна" сообщала, как в Ивано-Франковской области две школьницы отравились парацетомолом.

Также мы писали о том, как школьница в Луцке наглоталась таблеток и сама попросила о помощи, но попала в реанимацию.