Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема заявил, что в воскресенье произошла серия крупных взрывов на военной базе. Взрывы стали результатом халатности при использовании динамита в военной казарме и унесли жизни не менее 15 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Взрывы потрясли крупный город и морской порт на побережье Атлантического океана Бата.

Первый взрыв произошел 7 марта в 13:45 по местному времени (14:45 по Киеву). После этого в течение полутора часов произошло еще как минимум три взрыва. В 17:44 произошел пятый мощный взрыв, после чего последовала серия меньших по мощности взрывов.

В район инцидента после третьего взрыва стали прибывать экстренные службы, которые вывозили раненых и извлекали из-под обломков зданий людей.

В результате ЧП оказались ранены около 500 человек.

По данным Reuters, в районе взрыва сорвало крыши со всех зданий, у большинства из них обрушились стены.

В заявлении, переданном по национальному телевидению, президент Обианг попросил международной поддержки в устранении последствий взрывов и выразил сочувствие пострадавшим. Министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи Симеон Ангуэ назвал ситуацию в Бате катастрофической и тоже запросил международной помощи по дипломатическим каналам.

В больницах Баты палаты переполнены ранеными, многие залиты кровью. Некоторых при поступлении пришлось размещать на полу.

По словам местных врачей, взрывы произошли в момент кризиса, когда все городские больницы забиты пациентами с коронавирусом. Министерство здравоохранения призвало граждан сдать кровь для раненых, а медицинских работников - помочь коллегам в региональной больнице ухаживать за пострадавшими.

Напомним, прошлым летом, в августе, прогремели страшные взрывы в столице Ливана Бейруте, из-за которых пострадали огромная часть его населения и экономика страны.

Ранее "Страна" сообщала о результатах расследования взрывов на военных складах в Балаклее.