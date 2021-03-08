Бывший активист Евромайдана, казак четвертой сотни "самообороны Майдана" и экс-нардеп от партии "Народный фронт" Михаил Гаврилюк похвалился в соцсети, что 8 марта дочитал свою сотую книгу в жизни. В это число не входят произведения для детей.

Пост о достижении появился в Фейсбуке казака Гаврилюка.

"Вы все имели возможность наблюдать за началом моего читательского пути. В один из первых дней в Верховной Раде я взял в руки Конституцию Украины, испытывая недостаток знаний, и детально изучил все. Но на этом я не остановился. Принимая во внимание все замечания ("разговариваешь на суржике, неправильно выражаешь мнение" и т.д.), я решил, что преодолеть свои разговорные недостатки я смогу с помощью книг. Жена всячески поддерживала эту идею, поставляла литературу и уверяла, что книги помогут увеличить словарный запас и обогатят меня духовно", - написал Гаврилюк.

Он честно признался, что пока не знает, стал ли богаче его словарный запас. Но заявил, что за эти годы чтение стало неотъемлемой частью его жизни.

"То, что в детстве в моей школе высмеивалось, теперь стало для меня основным развлечением и удовольствием. Я узнал столько всего, о чем раньше даже понятия не имел, и теперь я мечтаю отметить в своем списке 200, 300, 400 и... книг", - отметил бывший депутат.

В конце поста он напомнил, что никогда не поздно начать учиться и начать читать.

В комментариях Гаврилюк привел список прочитанных книг. Из русской классики, на которой до сих пор воспитываются украинцы, в нем значится только "Преступление и наказание" Достоевского. Из мировой классики - в основном писатели ХІХ и ХХ века: Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, Чарльз Диккенс, Эрих Мария Ремарк. Львиную долю перечня составляют украинские авторы, образчики массовой развлекательной литературы вроде романов Дэна Брауна, несколько книг из современной школьной программы (Маркус Зузак "Книжный вор" и Харпер Ли "Убить пересмешника").

Попадаются в списке и довольно неожиданные произведения вроде книги главы МИД Дмитрия Кулебы "Война за реальность" или считающаяся чисто женским чтивом семейная сага австралийской писательницы Колин Маккалоу "Поющие в терновнике".

Ранее "Страна" рассказывала, как разбогател Гаврилюк и заработал на масштабное строительство дома в Карпатах.

Также мы писали, что после сложения депутатских полномочий "казак" работал таксистом в Киеве.