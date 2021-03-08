Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман. В нем она заявила, что санкции против оппозиционных телеканалов готовились еще весной 2020 года. А санкции США против олигарха Игоря Коломойского – это только начало большого наступления на украинскую коррупцию.

Интервью появилось на YouTube-канале Бацман.

Журналистка процитировала гостье ее собственную колонку для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой Мендель заявила, что "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа". Бацман предположила, что после этих слов "у некоторых людей участился пульс".

"Ну, наверное", - согласилась Мендель.

Интервьюер поинтересовалась, стоит ли после этого кому-то из олигархов насторожиться.

"Это хороший вопрос, четкий очень. Но я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики. Это был май 2020 года, а санкции против них ввели в конце января 2021 года. Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств", – ответила Мендель.

Она добавила, что Зеленский у власти меньше двух лет, а "у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы, которые сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах – на том, за что должны жить украинцы".

"Такого не делал никто", - заверила гостья студии.

Мендель также назвала этих людей: народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.

Бацман напомнила, что по Коломойскому скорее ударили США.

"Нет, почему? Штаты – это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", – сказала Мендель, добавив, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", ранее принадлежавшего Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.

Бацман спросила, стоит ли ожидать украинских санкций против Коломойского.

"Ну, посмотрим", - улыбаясь сказала Мендель.

Она не дала и прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выдать бизнесмена США, где против него ведется расследование.

"Посмотрим. Я же не гадалка... Будет как будет... Мы же стоим за интересы и государства, и каждого украинца", - сказала пресс-секретарь Зеленского.

На вопрос, когда стоит ожидать новостей по этой теме, Мендель еще раз повторила, что она не гадалка.

"Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", – призвала Мендель.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем США ввели санкции против Коломойского.

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