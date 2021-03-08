В поезде "Укрзализныци" Днепр-Одесса ехали юные спортсмены и оставили после себя неубранные купе с оборванными занавесками и горами мусора на столах и полу.

Видео из поезда опубликовала проводница Светлана Ляшенко на своей странице в Facebook.

По словам женщины, такие купе оставили после себя гимнасты из Днепра. Данное видео она опубликовала 5 марта.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - говорит проводница.

Пользователи соцсети отреагировали на погром в поезде.

"За это должно быть стыдно в первую очередь родителям и тренерам. Вот такие и в жизни дети будут и не добьются успехов, если нет порядка в голове. А спорт -это дисциплина, порядок должен быть во всём", - написал комментатор.

"Малолетние дикари...невоспитанные...да ..поддержание чистоты-работа проводника...но это не значит...что надо срать на голову...Куда смотрели кураторы...?!!! Быдлота малолетняя...слов Нет!!!!" - негодует пользователь сети.

"Вони же считают себя "звездами" и думают, что их должны обслуживать, не слишком рано для таких требований? Сочувствую работникам. А дети настоящие г@внюки", - считает комментатор.

Ранее "Страна" рассказывала, что "Укрзализныця" выполнит спецрейсы в "красную" Закарпатскую область.

Также мы писали о том, как под Днепром перевернулись восемь вагонов поезда.