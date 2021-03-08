Верховный суд США отклонил последний из трех исков бывшего президента США Дональда Трампа по поводу якобы нечестной победы над ним демократа Джозефа Байдена.

Представители суда не стали комментировать дело, передает агентство Reuters.

Отмечается, что предыдущие два иска отклонили еще в феврале. Последний отклоненный иск касался бюллетеней для дистанционного голосования в штате Висконсин, где Байден по официальным результатам обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов. До того как иски бывшего президента отправились в Верховный суд, их отклонили местные суды.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп запретил республиканцам использовать свое имя для сбора денег.

Также мы писали о том, что Трамп собрался победить демократов на следующих и хочет провести реформы выборной системы.